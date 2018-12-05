شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للنفط 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتذبذب سعر النفط حول المتوسط المتحرك 50 منذ الصباح، ويحافظ على ثباته دون مستوى 54.00، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة لهذا اليوم، معتمدين على تحرّك السعر داخل القناة الفرعية التي تظهر بالصورة، بانتظار اختبار مستوى 50.50 مبدئياً، مع الانتباه إلى أن اختراق 54.00 سيدفع السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 57.46 بشكل رئيسي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط