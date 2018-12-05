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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للفضة 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يظهر سعر الفضة تداولات ضعيفة منذ الصباح ويستقر حول 14.45، وطالما أن السعر دون 14.73، فإن توقعاتنا للاتجاه الهابط ستبقى قائمة للفترة القادمة، مع التذكير بأن هدفنا الرئيسي المنتظر يتواجد عند 13.93.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 14.25 والمقاومة 14.60
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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