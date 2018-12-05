شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للذهب 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات سعر الذهب دون مستوى 1238.30، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم فعالاً، والذي يتواجد هدفه الرئيسي التالي عند 1208.40، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق مستوى 1238.30 والثبات فوقه سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر لتحقيق مكاسب تصل إلى 1262.51.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1215.00 والمقاومة 1245.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط