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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم للجنيه الإسترليني مقابل الدولار 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يتداول زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار بإيجابية ليجري محاولة لاختراق المقاومة المحورية 1.2730، والتي تمثل أحد مفاتيح الاتجاه التالي إلى جانب الدعم 1.2636، وكما أشرنا صباحاً، يحتاج السعر لاختراق أحد هذين المستويين لتحديد وجهته التالية بشكل أوضح، مما يبقي على موقفنا الحيادي قائماً حتى الآن.
وللتعرف على تفاصيل الأهداف المتوقعة من الاختراق، يرجى الاطلاع على تقريرنا الصباحي.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2620 والمقاومة 1.2800
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي
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