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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث منتصف اليوم لليورو مقابل الدولار 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يظهر زوج اليورو مقابل الدولار أي حركة قوية منذ الصباح، ليستمر بالتذبذب حول مستوى 1.1330، وبالتالي، لا تغيير على سيناريو الاتجاه الهابط المتوقع لهذا اليوم، والذي يشترط الثبات دون مستوى 1.1443، في حين تتواجد أهدافه الرئيسية عند 1.1300 وتمتد إلى 1.1181.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1240 والمقاومة 1.1400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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