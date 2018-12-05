شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الاستثمار: مصر تقدم المساعدة للدول الأفريقية لتحقيق أجندة أفريقيا 2063 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الدكتورة علا القبرصى نائب رئيس هيئة الاستثمار، إن مصر تقدم الدعم للدول الأفريقية من أجل مساعدتها لتحقيق خطط التنمية المستهدفة فى إطار أجندة الاتحاد الأفريقى 2063 .

وأضافت القبرصى فى كلمتها خلال ورشة عمل لوكالات ترويج الاستثمار الأفريقية والدولية نظمتها اليوم وزارة الاستثمار بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار التابعة للكوميسا بمدينة شرم الشيخ - إن مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى حريصة على تعزيز التعاون مع الدول الأفريقية، وتشجيع الاستثمارات البينية، خاصة مع تولى مصر رئاسة الاتحاد الأفريقي في 2019

ولفتت إلى أن مصر لديها خبرات طويلة، وشهدت تطورا كبيرا في مجال آليات تأسيس الشركات وفض المنازعات، وحل مشكلات المستثمرين، والرعاية اللاحقة، ومستعدة لنقل هذه الخبرات للدول الأفريقية .

كما أوضحت أن القطاع الخاص له دور رئيسى فى زيادة تنافسية الاقتصاد الأفريقي،لافتة إلى أن تجمع هيئات الاستثمار الأفريقية سنويا يمثل إطارا عمليا لتسهيل عملية التواصل، وتبادل المعلومات والبيانات وزيادة التعاون المؤسسي في مجالات التدريب .

وأشارت نائب رئيس هيئة الاستثمار إلى أن مصر متواجدة فى أفريقيا منذ سنوات طويلة من خلال استثمارات ممتدة في العديد من الدول الإفريقية .

وتستضيف مدينة شرم الشيخ يومى 8 و 9 ديسمبر الجارى فعاليات المنتدى الثالث "أفريقيا 2018" والذي تنظمه وزارة الاستثمار والتعاون الدولي بالتعاون مع الوكالة الإقليمية للاستثمار بالكوميسا وبمشاركة أكثر من 3000 شخصية أفريقية ودولية بينهم زعماء ورؤساء ورؤساء وزراء أفارقة ويعقد المنتدى تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسة.