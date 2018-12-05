شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: مصر لم تصدر خطابات الضمان فى 16 شحنة قمح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت مصادر مطلعة لرويترز اليوم الأربعاء إن الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية لم تصدر خطابات الضمان فى 16 شحنة قمح مما يتسبب عمليا فى تأخير السداد. والخطابات شكل من أشكال الضمان البنكى بأن البائع سيتسلم المدفوعات المستحقة له من المشترى فى الموعد المحدد. يؤثر ذلك على 16 شحنة حجمها الإجمالى 945 ألف طن من القمح ويتعلق بكميات ترجع مواعيد وصولها إلى نهاية نوفمبر الماضى. ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من مسؤولي هيئة السلع التموينية ووزارة التموين.

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