شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع جنيهين.. وعيار 21 يسجل 617 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سجلت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 5-12-2018 تراجعا بقيمة جنيهان ليسجل سعر الذهب عيار 21 وهو الأكثر رواجا فى مصر 617 جنيها للجرام .





وأصبحت أسعار الذهب فى مصر كالتالى:

عيار 18 : 528.85 جنيه

عيار 21: 617 جنيها

عيار 24: 705 جنيهات

الجنيه الذهب: 4936 جنيها

أوقية الذهب: 1234 دولارا

عوامل مؤثرة في الذهب

أسعار الذهب فى مصر تخضع لعدة عوامل منها العرض والطلب، ويوجد مؤثر آخر عليها وهو سعر الدولار فى السوق المصرية سواء لدى البنوك والمصارف الرسمية أو لدى الصرافات، وكذلك سعر أوقية الذهب عالميا.

”الخليج 365” يحرص على تقديم خدمة أسعار الذهب يوميا وبتحديث فورى للأسعار فى السوق المحلية مصحوبا بسعر كل الأعيرة التى يتم عليها تداول فى السوق.

سعر الذهب فى الصاغة

أسعار الذهب فى سوق الصاغة المصرى ربما تشهد بعض التفاوت بقيم تتراوح بين جنيه واحد إلى جنيهين من محافظة إلى أخرى، وهو اختلاف غير مؤثر على السعر النهائى للذهب.

أما فيما يتعلق بمصنعية جرام الذهب فهى تختلف بصورة ملحوظة من جواهرجى إلى آخر وهو ما يشكل تفاوت فى سعر الذهب النهائى بعد إضافة المصنعية بسبب اختلاف أشكال المشغولات الذهبية.

تراجع سعر الذهب فى مصر جاء نتيجة انخفاض سعر أوقية الذهب عالميا بقيمة 6 دولارات حيث انخفضت أوقية الذهب من 1240 دولار إلى 1234 دولار.