شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر سعر الدولار اليوم الأربعاء 5-12-2018، فى مصر، وفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك، وينشر الخليج 365 سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى، حرصا على معرفة القارئ بأخر أسعار العملة الأمريكية. سعر الدولار اليوم فى مصر سعر الدولار اليوم فى مصر شهد سعر الدولار حالة من الاستقرار، مسجلا 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، بالبنك الأهلى المصرى، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة، 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع. سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى 17.85 جنيه للشراء 17.97 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء 17.88 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك مصر سعر الدولار فى بنك مصر 17.79 جنيه للشراء 17.89 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك القاهرة سعر الدولار فى بنك القاهرة 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع سعر الدولار فى بنك الإسكندرية سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 17.86 جنيه للشراء 17.96 جنيه للبيع

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