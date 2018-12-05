شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اليورو اليوم الأربعاء 5-12-2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ننشر سعر اليورو الأوروبى أمام الجنيه المصرى اليوم الأربعاء 5-12-2018، والذى سجل فى تعاملات البنك الأهلى المصرى 20.12 جنيه للشراء، و20.28 جنيه للبيع، فيما جاء سعره فى عدد آخر من البنوك، كالتالى: سعر اليورو فى البنك المركزى سعر اليورو فى البنك المركزى 20.34 جنيه للشراء 20.48 جنيه للبيع سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى سعر اليورو فى البنك الأهلى المصرى 20.12 جنيه للشراء 20.28 جنيه للبيع سعر اليورو فى بنك مصر سعر اليورو فى بنك مصر 20.13 جنيه للشراء 20.29 جنيه للبيع سعر اليورو فى بنك القاهرة سعر اليورو فى بنك القاهرة 20.27 جنيه للشراء 20.51 جنيه للبيع سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib سعر اليورو فى البنك التجارى الدولى cib 20.21 جنيه للشراء 20.37 جنيه للبيع سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى سعر اليورو فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 20.33 جنيه للشراء 20.48 جنيه للبيع سعر اليورو فى بنك الإسكندرية سعر اليورو فى بنك الإسكندرية 20.19 جنيه للشراء 20.35 جنيه للبيع

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