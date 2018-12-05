شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع صافي دخل بنوك أبوظبي إلى 23.7 مليار درهم خلال 9 أشهر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية العاملة في إمارة أبوظبي بنسبة 3.2% إلى 23.7 مليار درهم في التسعة أشهر الأولى من العام 2018 مقارنة بـ 23 مليار درهم بنفس الفترة من العام الماضي.

أما في الربع الثالث من العام الجاري فقد شهد صافي الدخل انخفاضا بعدما وصلت قيمته إلى 7.12 مليار درهم مقارنة مع 7.7 مليار درهم في الربع ذاته من العام 2017، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية "وام".

وكان صافي دخل البنوك التجارية والإسلامية العاملة في الإمارة قد سجل ارتفاعا بنسبة 10.12% إلى 8.7 مليار درهم وذلك بنهاية الربع الثاني من العام 2018.

وأظهر تقرير سابق أن مجموع صافي دخل تلك البنوك ارتفع بنسبة 2.8% بالربع الأول من العام الجاري مقارنة بنحو 7.68 مليار درهم بنفس الفترة من عام 2017.

يشار إلى أن صافي دخل بنوك أبوظبي في النصف الأول من العام 2018 وصل إلى 16.6 مليار درهم بنمو نسبته 8.4% مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2017.