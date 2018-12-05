شكرا لقرائتكم خبر عن عدد المستثمرات بالأسهم السعودية يصل لأعلى مستوى في 3 سنوات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم بلغ عدد المستثمرات في سوق الأسهم السعودية 1.003 مليون مستثمرة بنهاية الربع الثالث من العام الجاري ليحقق بذلك أعلى مستوى خلال ثلاث سنوات.

وارتفعت حصة الإناث من المستثمرين الأفراد في سوق الأسهم بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، إلى مستوى قياسي عند 21.3% من الإجمالي.

وبنهاية الربع الثالث من العام الجاري، ارتفع عدد المستثمرات الأفراد بنسبة 1.8% على أساس سنوي، و1.4% على أساس ربعي، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وكان عدد تلك المستثمرات 985.5 ألف مستثمرة بنهاية الربع الثالث 2017، و989.9 ألف مستثمرة بنهاية الربع الثاني 2018.

وارتفع عدد المستثمرين الأفراد الذكور لأعلى مستوى خلال ثلاث سنوات أيضا، ليبلغ نحو 3.72 مليون مستثمر بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بعد أن كان 4.06 مليون بنهاية الربع الثالث من عام 2015.

أما عدد المحافظ الاستثمارية المملوكة من قبل الأفراد في سوق الأسهم السعودية بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، فصعد بنسبة 4.5% على أساس سنوي، لتبلغ 9.75 مليون محفظة، مقابل 9.33 مليون محفظة بنهاية الربع الثالث من العام الماضي.