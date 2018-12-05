شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تؤكد على أهمية مشاركة الجميع في خفض إنتاج النفط والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قال سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة الإماراتي، إن هناك حاجة إلى إجراء تعديل في خفض إنتاج النفط العالمي، وإنه يجب مشاركة جميع المنتجين، بحسب العربية . نت.

وعلى الصعيد ذاته، قال خالد الفالح، وزير الطاقة السعودي، في تصريحات له أمس إنه من السابق لأوانه الحديث عما إن كانت منظمة أوبك وحلفاؤها سيخفضون إنتاج النفط، نظراً لعدم التوصل بعد إلى بنود اتفاق.

وكشف وزير الطاقة السعودي عن لقائه مؤخرا بوزير النفط في الجزائر مصطفى قيطوني لتعزيز التنسيق بين البلدين من أجل استقرار أسواق النفط العالمية.

وكان قد جرى التوافق بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس الروسي فلاديمير بوتين على تمديد الاتفاق بشأن خفض إنتاج النفط وذلك خلال لقاء عقد مؤخرا بقمة العشرين بالأرجنتين.

وسيعقد المنتجون من منظمة أوبك وخارجه اجتماعا وزاريا يومي السادس والسابع من ديسمبر الجاري لمناقشة القضايا بشأن الإنتاج.