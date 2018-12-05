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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الباوند يقدم إشارة ايجابية– تحليل - 5-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدم سعر الزوج مؤخرا إشارة إيجابية باندفاعه فوق مقاومة القناة الفرعية الهابطة والمستقرة عند 0.8910 كما هو واضح بالرسم المرفق, يتطلب من السعر الثبات فوق هذا المستوى ليشكل بدوره دعم جديد أمام المحاولات الصاعدة ومن ثم ليبدأ باستهداف مستويات إيجابية قد تبدأ من 0.8980 وصولا للحاجز المتمركز عند 0.9035 تقريبا.
وصول مؤسر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء يدعم المحاولات الصاعدة بتقديمه لعزم إيجابي جديد ليزيد من فرص ثبات السعر فوق الدعم الحالي والبدء بتسجيل الأهداف الإيجابية المقترحة سابقا.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 0.8900 و 0.9880
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم
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