شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس بانتظار العزم الايجابي– تحليل -5-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم

كرر سعر النحاس تذبذبه ضمن نطاق ضيق خلال الفترة الأخيرة متأُثرا بسلبية المؤشرات الرئيسية ليعترض ذلك محاولاته لتجديد الهجوم الصاعد, ثبات دعم القناة الصاعدة الممتد نحو 2.6900 تقريبا يدعونا لانتظار تجميع السعر لعزم إيجابي جديد ليتمكن بذلك من تجاوز الحاجز المتمركز عند 2.8500 ليسهل بذلك محاولة الوصول نحو الأهداف الإضافية والتي تتمركز عند 2.9100 وصولا لمستوى 2.9600.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7350 و 2.8500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: متذبذب ضمن النطاق الصاعد