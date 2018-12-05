شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يكرر المحاولات السلبية– تحليل - 5-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر البلاتين بتقديم تداولات سلبية جديدة خلال الفترة الأخيرة معززا بذلك سيطرة الميل الهابط لنلاحظ تسجيله لمستوى 790.00, تمركز السعر بشكل عام ضمن محاور القناة الهابطة يدعونا لترجيح المزيد من التداولات السلبية والتي قد تستهدف أولا مستوى 748.00 والذي طالما شكّل عائق أمام سلبية التداولات الأخيرة وصولا نحو 660.00 ليشكل بدوره هدف سلبي جديد خلال الفترة المتوسطة. هبوط مؤشر ستوكاستيك الحاد محاولة تسلله نحو مستوى تشبع البيع يتماشى مع توقعنا بتقديمه لعزم سلبي إضافي ليسهل بذلك محاولة تسجيل الأهداف المقترحة سابقا. نطاق التداول المتوقع ما بين 825.00 و 750.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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