شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقترب من الدعم الرئيسي- تحليل - 5-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استمر سعر الزوج بتداولات يوم أمس بتشكيل موجات سلبية قوية محققا بذلك العديد من الأهداف السلبية بوصوله نحو 142.85, نود التنويه إلى أن اقتراب سعر الزوج من دعم القناة الصاعدة الرئيسي والمتمركز حاليا عند 142.60 يدعونا لتوقع وقف النزف السلبي والبدء بتشكيل تداولات صاعدة محاولا تسجيل العديد من الأهداف الإيجابية والتي تبدأ من 146.15 وصولا نحو 150.35 خلال الفترة القادمة.

أما في حال تعرض السعر لضغوط سلبية جديدة وتسلله دون الدعم الرئيسي المذكور سابقا, فإن ذلك سيؤكد انتقال السعر لمسار سلبي جديد وليبدأ باستهداف مستويات سلبية إضافية بوصوله نحو 141.80 و 136.65 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع ما بين 142.60 و 144.05

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد بثبات الدعم الرئيسي