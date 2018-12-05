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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو مقابل الين في خطر- تحليل - 5-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أنهى سعر الزوج تداولاته ليوم أمس بتقديم إغلاق سلبي دون مقاومة القناة الهابطة والمتمثلة حاليا بمستوى 128.20 ليزيد ذلك من خطر تكبد خسائر كبيرة خلال الفترة القريبة والمتوسطة, ثبات هذه المقاومة سيجبر السعر على الهبوط أولا نحو 127.25 ومن ثم ليحاول الانجذاب نحو مستوى تصحيح 50% فيبوناتشي والمستقر حول 126.15.
أما استعادة الميل الصاعد فإن ذلك يتطلب اختراق المقاومة الحالية وتشكيل هجوم صاعد قوي ليحاول بذلك التخلص من سلبية المتوسط المتحرك 55 باستقراره عند 128.75.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.25 و 127.25
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط بثبات المقاومة
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