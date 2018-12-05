شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا, سهم دايملر تحت الضغط السلبي- تحليل - 5-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر السهم تأثره بسيطرة الميل الهابط بتشكيله لموجه سلبية جديدة مبتعدا بذلك عن مقاومة القناة الهابطة والممتدة حاليا نحو 53.45, نتوقع استمرار تشكيل السعر لزحف سلبي ليحاول بذلك التحرر من العائق المستقر حول 48.65 ليدعم ذلك محاولات الوصول نحو الأهداف الرئيسية والمتمركزة عند 47.50 وصولا نحو 43.65 بتداولات الفترة القادمة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 51.60 و 47.50
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا, سهم دايملر تحت الضغط السلبي- تحليل - 5-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .