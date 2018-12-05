شكرا لقرائتكم خبر عن المانيا, سهم دايملر تحت الضغط السلبي- تحليل - 5-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكد سعر السهم تأثره بسيطرة الميل الهابط بتشكيله لموجه سلبية جديدة مبتعدا بذلك عن مقاومة القناة الهابطة والممتدة حاليا نحو 53.45, نتوقع استمرار تشكيل السعر لزحف سلبي ليحاول بذلك التحرر من العائق المستقر حول 48.65 ليدعم ذلك محاولات الوصول نحو الأهداف الرئيسية والمتمركزة عند 47.50 وصولا نحو 43.65 بتداولات الفترة القادمة.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 51.60 و 47.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط