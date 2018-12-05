شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات ثالث جلسات أخر أشهر العام سلبية لتلحق بنظيرتها الأمريكية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثالث جلسات التداول لهذا الأسبوع والشهر الجاري كانون الأول/ديسمبر على اللون الأحمر اليوم الأربعاء لتلحق بنظيرتها الأمريكية التي تراجعت يوم أمس الثلاثاء بأكثر من ثلاثة بالمائة موضحة أسوء أداء لها في ستة أسابيع وسط إطفاء منحنى العائد على سندات الخزانة الأمريكية المتسطح الأنوار التحذيرية حيال تباطؤ وتيرة النمو.

ومع تلاشي آمال المستثمرين في إيجاد حل سريع للحمائية التجارية بين الولايات المتحدة والصين وانحصار تفاؤل الأسواق بتوصل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج لهدنة تجارية سيواصل خلالها المسئولين الأمريكيين والصينيين مفاوضاتهم التجارية، وذلك مع الضبابية حيال تفاصيل الاتفاقية التجارية التي تم إبرامها بين ترامب و شي جينبينج.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 0.3% مقابل 0.9% في الربع الثاني الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لتباطؤ النمو إلى 0.6%، كما أوضحت القراءة السنوية للمؤشر ذاته تباطؤ النمو إلى 2.8% مقابل 3.1% في القراءة السنوية السابقة للربع الثاني، بخلاف التوقعات التي أشارت لتسارع النمو إلى 3.3%،

مؤشرات الأسهم اليابانية تراجعت خلال تداولات اليوم، ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان انخفاضاً بنسبة 0.59% وليخسر 9.77 نقطة ويصل إلى المستوى 1,639.43، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد تراجع بنسبة 0.68% ليخسر هو الأخر 150.65 نقطة ويصل إلى المستوى 21,885.40.

كما تشهد مؤشرات الأسهم الصينية انخفاضاً، حيث تراجع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.04% ليخسر 1.30 نقطة ويصل إلى المستوى 3,266.41. وانخفض مؤشر شنغهاي بنسبة 0.21% ليخسر هو الأخر 5.71 نقطة ويصل إلى المستوى 2,660.25.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فيشهد تراجعاً بنسبة 1.55% ليخسر 422.52 نقطة ويصل إلى المستوى 26,837.92. كما شهد مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية انخفاض بنسبة 0.47% ليخسر هو الأخر 10.01 نقطة ويصل إلى المستوى 2,104.34.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي تراجع بنسبة 1.23% ليخسر 109.13 نقطة ويصل إلى المستوى 8,756.63، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا انخفاضاً بنسبة 1.08% ليخسر هو الأخر 61.84 نقطة ويصل إلى المستوى 5,651.30.