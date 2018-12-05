شكرا لقرائتكم خبر عن الجنيه الإسترليني يتراجع قرب أدنى مستوى فى 20 شهرا مقابل الدولار الأمريكي والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء مقابل سلة من العملات العالمية ، ليواصل خسائره لليوم الخامس على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ، مقتربا من ملامسة أدنى مستوى فى 20 شهرا المسجل فى وقت سابق من تعاملات الأمس ، مع استمرار المخاوف حيال فشل رئيسة الوزراء البريطاني تيريزا ماي فى تمرير اتفاق الانفصال الأخير داخل البرلماني يوم 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

تراجع الجنيه مقابل الدولار بنسبة 0.1% حتى الساعة 07:55 جرينتش،ليتداول عند 1.2705$،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.2718$،وسجل الأعلى عند 1.2722$ ، والأدنى عند 1.2671$.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بأقل من 0.1% مقابل الدولار ، فى رابع خسارة يومية على التوالي ، مسجلا أدنى مستوى فى 20 شهرا عند 1.2658$.

تعاذ تلك الخسارة إلى استمرار مخاوف فشل رئيسة الوزراء تيريزا ماي فى تمرير اتفاق الانفصال داخل البرلمان ، وطغي ذلك على تأثير بيانات أظهرت اتساع نمو غير متوقع لقطاع البناء البريطاني خلال تشرين الثاني/نوفمبر.

كانت تريزا ماي قد توصلت لاتفاق نهائي مع الاتحاد الأوروبي حول الانفصال المنتظر فى آذار/مارس 2019 ،والذي ينظم العلاقات المستقبلية بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي ، وحتى يصبح هذا الاتفاق رسميا لابد من تمريره داخل البرلماني البريطاني يوم 11 كانون الأول/ديسمبر الجاري.

يترقب المستثمرين فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن قطاع الخدمات البريطاني خلال تشرين الثاني/نوفمبر ، وتوفر تلك البيانات أدلة قوية حول وتيرة تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الرابع ،يصدر بحلول الساعة 09:30 جرينتش مؤشر مديري المشتريات الخدمي المتوقع مستوي 52.5 خلال تشرين الثاني/نوفمبر وسجل المؤشر مستوي 52.2 في تشرين الأول/أكتوبر.