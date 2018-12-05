الان تتابع “سابك” تشتري 25% من أسهم السعودية للميثانول “الرازي” والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات
وقعت الشركة السعودية للصناعات الأساسية “سابك”، اليوم، اتفاقية تمديد الشراكة مع الشركة اليابانية السعودية المتحدة للميثانول “الرازي” بغرض شراء 50% من حصتها، بما يعادل 25% من كامل أسهم “الرازي” مقابل 150 مليون دولار.
وبواقع الاتفاقية، تصبح سابك مالكة لنسبة 75% في “الرازي” في حين تصبح حصة اليابانية السعودية للميثانول 25% فقط.
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