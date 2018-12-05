الان تتابع الذهب يتراجع عن ذروة 5 أسابيع ويهبط بنسبة 0.2% والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - وكالات

تراجعت أسعار الذهب، اليوم، لتنزل عن ذروتها في أكثر من خمسة أسابيع المسجلة خلال الجلسة السابقة، وذلك مع صعود الدولار.

وانخفض السعر الفوري للذهب بنسبة 0.2% إلى 1235.31 دولار للأوقية، بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ 26 أكتوبر الماضي عند 1241.86 دولار للأوقية في الجلسة السابقة، كما نزلت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.5% إلى 1240.7 دولار للأوقية.

من جانبه، قال براين لان، العضو المنتدب لدى “جولد سيلفر سنترال” في سنغافورة: “الذهب يسترشد بالدولار الأمريكي أساسا.. حركة اليوم في أسعار الذهب هي تصحيح لأن أسعار أمس كانت مرتفعة بعض الشيء”.

وارتفع مؤشر الدولار، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية، حوالي 0.2% لكن العملة تظل تحت ضغط وسط مخاوف حيال النمو الاقتصادي بفعل تراجع عوائد الخزانة.

ونزل عائد سندات الخزانة القياسية لأجل عشر سنوات إلى أدنى مستوياته منذ منتصف سبتمبر، وانكمش الفرق بين عائد العشر سنوات وعائد العامين إلى أدنى مستوياته منذ بداية الأزمة المالية في يناير 2008، مما يشير لبعض المستثمرين إلى قرب تباطؤ اقتصادي أمريكي.

أما عن المعادن الأخرى، تراجع البلاديوم 0.3% في المعاملات الفورية إلى 1229.92 دولار للأوقية مقتربا من سعر المعدن الأصفر، بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا يوم أمس الثلاثاء.

وانخفض الفضة 0.4% إلى 14.46 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 1% إلى 795.40 دولار للأوقية بعد أن سجل أقل مستوياته منذ 17 سبتمبر عند 787.5 دولار، في وقت سابق من الجلسة.