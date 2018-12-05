«تصفية» تعتمد 3 وسائل الكترونية للتبليغ

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

أقرت لجنة المساهمات العقارية «تصفية» وسائل التبليغ الالكترونية رسميا لتبليغ أصحاب الشأن بالقرارات الصادرة بحقهم.

ووفق بيان للجنة تضمن قرار اللجنة اعتماد استعمال 3 وسائل الكترونية في تبليغات اللجنة، وهي الرسائل النصية المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق، والبريد الالكتروني، والتبليغ عن طريق أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.

وأشارت اللجنة إلى أنه يترتب على التبليغ بالوسائل المنصوص عليها ما يترتب على التبليغ بالطرق المقررة في الأنظمة القضائية، ويعد التبليغ بتلك الوسائل تبليغا للشخص المرسل إليه.

وأكد الأمين العام لـ «تصفية» حمزة العسكر أن اعتماد الوسائل الالكترونية في التبليغ يساعد على سرعة إنجاز المساهمات وإعادة الحقوق، مشيرا إلى أن ذلك يأتي ذلك ضمن جهود اللجنة الرامية لتحقيق مبادرة التحول الرقمي كركيزة للتحول الوطني وتحقيق رؤية 2030م.

وشدد العسكر على ضرورة تحديث بيانات جميع الأطراف باستمرار لدى «أبشر» تفاديا لصدور التبليغات على أرقام قديمة وغير محدثة، وبالتالي صدور القرارات الغيابية دون علمهم، حيث يتم تطبيق جميع الإجراءات المتبعة عادة بعد التبليغات المعتمدة سابقا في الأنظمة القضائية مباشرة بعد التبليغ الالكتروني.

الوسائل الالكترونية المعتمدة في التبليغ: