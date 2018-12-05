السعودية وفرنسا تبحثان الفرص الاستثمارية في قطاع النقل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

بحث وزير النقل الدكتور نبيل العامودي، بالوزارة أمس مع سفير جمهورية فرنسا لدى المملكة فرانسوا غوييت والوفد الموافق له، أوجه مجالات التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في مجال النقل بين البلدين، حيث تمتلك فرنسا واحدة من أكثف شبكات الطرق وأكثرها كفاءة في العالم، إضافة إلى خطوط السكك الحديدية.

واستعرض الجانبان الفرص الاستثمارية في المملكة ذات الصلة بقطاعات النقل المختلفة، والفرص المتاحة أمام الشركات الفرنسية للاستثمار في المملكة والإسهام في المشاريع الاقتصادية، إذ تستهدف الوزارة جذب استثمارات بـ 70 مليار ريال بحلول عام 2020.

وأكد العامودي حرص وزارة النقل - في ظل الدعم غير المحدود الذي تجده من القيادة الرشيدة - على نقل الخبرات والتجارب العالمية، لا سيما المتعلقة بالنقل العام كالسكك الحديدية والمترو وتطبيق إدارة الازدحام والتحكم في جودة الهواء، والحد من سرعة الحركة المرورية وتحسين مستوى السلامة المرورية، وإدارة وتشغيل المطارات.

من جانبه، أبدى السفير الفرنسي استعداد بلاده لتقديم وتبادل الخبرات مع المملكة في ظل أهداف رؤية المملكة 2030 في جميع المجالات خاصة النقل، مشيرا إلى أهمية العلاقات الثنائية بين البلدين، مؤكدا أن المملكة تعد واحدة من أهم شركائها الاستراتيجيين.