أكاديمية للتدريب النسائي في الخبر تلبي احتياجات السوق من الكفاءات الوطنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - علي شهاب - الخبر

أكد الرئيس التنفيذي لشركة كليات التميز الدكتور فهد التويجري على أهمية تأسيس أكاديمية للتدريب النسائي تلبي احتياجات المملكة من الكفاءات السعودية المدربة والمؤهلة تأهيلا عاليا في عدد من التخصصات التي يحتاجها سوق العمل السعودي.

وقال التويجري أمس إن هذه الأكاديمية ستقام في مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية، وستكون من الأكاديميات الوطنية الرائدة في البلاد.

وكان المنتدى السنوي الرابع «اكتفاء» الذي نظمته شركة أرامكو السعودية في مركز الظهران الدولي، شهد توقيع مذكرة تفاهم جمعت شركة أرامكو والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، ممثلة في شركة كليات التميز وجهات حكومية أخرى، بحضور أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف.

وأضاف التويجري أن الأكاديمية تأتي تماشيا مع رؤية المملكة 2030، وانطلاقا من الأهداف الاستراتيجية المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية والمواطنة، والتزاما بتعزيز قدرات الجيل الناشئ وتطويرها، مشيرا إلى أن الشركاء رغبوا في تأسيس الأكاديمية الوطنية الرائدة وتشغيلها وتنظيمها من خلال توفير أوجه الدعم المالي والإداري والاستشارات الفنية المتعلقة بخبرتها وتجاربها الناجحة ومواردها المتميزة في قطاع التدريب الفني، إيمانا بمبادئ المواطنة والتزاما بتطوير المجتمعات المحلية.

وأشار إلى أن هذه الأكاديمية هي جهة غير ربحية مستقلة قانونيا، ويشغلها ويديرها ويشرف عليها مجلس الأمناء، لتقديم التدريب والدروس باللغة الإنجليزية لتحقيق غاية أساسية، وهي تخريج كوادر نسائية سعودية ماهرة، وتقديم برامج تدريبية تلبي احتياجات المملكة العربية السعودية من كفاءات نسائية سعودية مؤهلة في مجالات مختلفة، على أن تعزز تلك البرامج بالتدريب على رأس العمل، والحصول على اعتمادات وشهادات دولية لضمان مطابقة كفاءات خريجات الأكاديمية للمعايير العالمية، إضافة إلى أن تكون الأكاديمية حاضنة لبرامج تخصصية متنوعة وتهيئة بيئة مناسبة لتدريب وتطوير المرأة السعودية.

وأوضح أن التدريب في هذه الأكاديمية سيهدف إلى تعزيز مبادئ السلامة في مكان العمل، والتأكيد على أهمية التقيد بأخلاقيات العمل المثلى، والانضباط الشخصي والمهني من خلال الدروس في قاعات الدراسة والأنشطة والبرامج غير المرتبطة بالمنهج الدراسي بعد انتهاء ساعات التدريب بالمركز.