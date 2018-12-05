شكرا لقرائتكم خبر القصبي يمهر لوحة شرف مراقبي ومراقبات التجارة بـ «بيض الله وجيهكم» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - مكة المكرمة

وجه وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي برصد أسماء جميع مراقبي ومراقبات الوزارة في مختلف مناطق المملكة، ووضعها في لوحة شرف بديوان الوزارة.

ودون وزير التجارة على لوحة الشرف عبارة «بيض الله وجيهكم»، تعبيرا عن شكره وامتنانه لجميع الجهود التي يبذلها المراقبون والمراقبات في الميدان. ويأتي ذلك في إطار دعمه لجهود الرقابة، وحماية المستهلك من الغش والتستر التجاري والتقليد، وغيرها من الممارسات الخاطئة.

وأكد القصبي خلال لقائه رجال الرقابة بمختلف مناطق المملكة أنه جزء من هذه المنظومة، وجندي في فريق الرقابة.

وعد مراقبي الوزارة درعا للوطن يحمي المواطن من المنتجات المغشوشة التي تؤثر على صحته وسلامته، وخاطب المراقبين والمراقبات قائلا «أنتم عين الوطن ومثال للمواطن المسؤول، شكرا من القلب أقولها لكم بصفتي مواطنا قبل أن أكون وزيرا». وأكد أن الطموحات عالية والآمال كبيرة.

جاء ذلك عقب حفل تكريم وزير التجارة والاستثمار لرجال الرقابة بالوزارة تقديرا للجهود التي بذلوها في حماية المستهلك، والتي أسفرت عن منجزات نوعية تتحقق للمرة الأولى خلال الأشهر التسعة الأولى من 2018.

إنجازات مراقبي ومراقبات التجارة خلال 9 أشهر من 2018