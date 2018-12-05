100 مليار فرص استثمارية في قطاع الكهرباء متاحة أمام الشركات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة - الرياض

تعتزم الشركة السعودية للكهرباء طرح فرص استثمارية بقيمة 100 مليار ريال في قطاع الكهرباء خلال السنوات الخمس المقبلة، بحسب محلل تطوير الأعمال بالشركة المهندس مهند المالكي، مبينا أنها تتنوع ما بين مجال التوريد والنقل والتوزيع.

وأكد المالكي خلال ورشة عمل «عرض الفرص الاستثمارية لدى الشركة السعودية للكهرباء»، استضافتها أمس غرفة الرياض ممثلة بلجنة الصناعة والطاقة والثروة المعدنية، أن المجال مفتوح أمام الشركات والمستثمرين المحليين للتقديم عبر موقع الشركة الالكتروني.

10 % تفضيل للمحلي

وأوضح المالكي أن التوطين من أهم أولويات الشركة، مشيرا إلى أن نسبة السعودة تعد من أهم ما يحفز الشركات للفوز بمناقصة لدى شركة الكهرباء، وأن الشركة تفضل المصنع المحلي بـ 10% عن المصنع الأجنبي في سعر المناقصة.

571 مصنعا محليا

من جهته قال مدير إدارة التوطين والتأهيل بالنيابة بالشركة المهندس نايف البكران، إن الشركة لديها استراتيجية توطين من خلال دعم المصانع والشركات الوطنية، مبينا أنها تتعامل مع 571 مصنعا محليا.