شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الأربعاء 5- 12 - 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقرت أسعار العملات اليوم الأربعاء 5-12-2018 فى مصر، ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك، وينشر الخليج 365، فيما يلى أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى فى عدد من البنوك، حرصًا على معرفة القارىء المصرى بأخر تطورات سوق الصرافة.

سعر الدولار اليوم فى مصر

استقر سعر الدولار أمام الجنيه حيث سجل سعر العملة الأمريكية بالبنك الأهلى المصرى 17.78 جنيه للشراء، 17.88 جنيه للبيع، فيما سجل سعر صرف الدولار فى بنك القاهرة، 17.86 جنيه للشراء، و17.96 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

17.85 جنيه للشراء

17.97 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

17.78 جنيه للشراء

17.88 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك مصر

17.79 جنيه للشراء

17.89 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك القاهرة

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

17.86 جنيه للشراء

17.96 جنيه للبيع

سعر اليورو الأوروبى اليوم

استقر سعر اليورو اليوم أمام الجنيه المصرى ، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى بلغ اليورو الأوروبى سعره 20.12 جنيه للشراء، 20.28 جنيه للبيع.





سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

استقر سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى اليوم، ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى بلغ "الاسترلينى" سعره 22.53 جنيه للشراء، و22.75 جنيه للبيع.





سعر الريال السعودى اليوم

واصل سعر صرف الريال السعودى استقراره أمام الجنيه المصرى، وطبقا لآخر بيانات البنك الأهلى الآن، سجل سعر الريال 4.75 جنيه للشراء، و4.78 جنيه للبيع.