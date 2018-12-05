شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع جماعى لمؤشرات البورصة بمستهل تعاملات جلسة اليوم الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بتراجع جماعى لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تراجع للجلسة الثالثة على التوالى. وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.12%، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.38%، و انخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 0.13%. كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.21%، ونزل مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.20%.

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