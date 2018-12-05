شكرا لقرائتكم خبر عن القومى للإدارة: التقدم لجائزة التميز الحكومى إجبارى على جميع الجهات الحكومية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اختتم المعهد القومى للإدارة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، اليوم الأربعاء، البرنامج التدريبى الذى عقده المعهد حول منظومة التميز الحكومى بجمهورية مصر العربية على مدار يومى 4 و5 ديسمبر والذى يهدف إلى تدريب عدد من المدربين من المعنيين بتدريب الجهات الحكومية على جائزة التميز الإماراتية GEM والجيل الرابع من معايير التمييز.
وأضافت وزيرة التخطيط أن جائزة مصر للتميز الحكومى تنقسم إلى خمس جوائز رئيسية هى جائزة المؤسسة الحكومية المتميزة، جائزة الوحدة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، جائزة المؤسسة المتميزة فى تقديم الخدمات الحكومية، جائزة القيادات المتميزة، جائزة الابتكار والابداع، لتأتى جميعها فى ضوء خطة التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030".
وتابعت أن التقديم على الجائزة إجباريا وليس طوعيا مشيرة إلى أن الجهاز الإدارى بمصر يضم عددا كبيرا من المؤسسات والعاملين مما ينعكس على وجود تدفق كبير من المتقدمين للجائزة وأضافت شريفه أن بعد الترشح للجائزة ستتم عملية التقييم مشيرة إلى انضمام 4 مستشارين إلى فريق المقيميين.
وأوضحت أن نموذج الجائزة الإماراتية، تم تجربته العديد من المرات حيث بدأ فى عام 1998 مما يعكس قدر الخبرة فى ذلك المجال لديهم وعملهم على تجويد وتحسين الفكرة، موضحة أن الجائزة الامارتية تمتد على مدار عامين يتم تقييم وإعلان المؤسسة المميزة والغير مميزة فالأمر لا يقتصر على المميز فقط ليتم بعدها إعطاء فرصة ثانية لغير المتميز للتحسين والتقييم للمرة الثانية.
وأكدت على أن الجائزة تعطى نوع من التحفيز ونشر الوعى حول الابتكار والتميز فى الجهاز الحكومى لتحدث مردودها الأساسى والذى يتمثل فى الارتقاء بالخدمة المقدمة للمواطنين متابعة أن التعاون بين الجانبية بشأن الجائزة مستمر حتى فى المؤتمر المقرر عقده فى أكتوبر 2019 فى مرحلة تسليم الجوائز على الفائزين مشيرة إلى أنه تم التشاور بين الجانبين بشأن أن يمثل المعهد القومى للإدارة جهة اعتماد لنموذج الجائزة.
وحاضر بالبرنامج التدريبى عددا من الخبراء الإماراتيين فى مجال جائزة التميز حيث شارك مروان الزغابي مدير برنامج الشيخ خليفة للتميز وأسماء الجناحي مدير المشاريع بالبرنامج
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