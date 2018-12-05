شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بمصر للصوت والضوء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصدر المستشار رضا عبد المعطى نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارا رقم 931 لسنة 2018، باعتماد تعديل لائحة النظام الأساسى لصندوق التأمين الخاص للعاملين بشركة مصر للصوت والضوء والسينما. وجاء نص القرار، والذى نشر بالجريدة الرسمية فى عددها رقم 266 كالتالى..















شكرا لقرائتكم خبر عن الرقابة المالية تعتمد تعديل لائحة صندوق تأمين العاملين بمصر للصوت والضوء على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليوم السابع وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليوم السابع ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .