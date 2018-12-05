شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: انخفاض تصدير البطاطس والبصل إلى 290 مليون دولار خلال 8 شهور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، تخفيض مصر لصادراتها من البطاطس والبصل خلال الفترة من يناير - أغسطس 2018، مقارنة بالفترة المماثلة من 2017، حيث بلغت القيمة التصديرية لهاتين السلعتين نحو 290 مليون دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 391.8 مليون دولار لذات الفترة من العام الماضى بانخفاض 26%.

وأوضحت البيانات والواردة ضمن أحدث نشرات التجارة الخارجية لمصر الصادرة عن جهاز الإحصاء، انه فى مقابل خفض صادرات البطاطس والبصل، رفعت مصر من صادراتها للطماطم، حيث بلغت القيمة التصديرية لها 20.4 مليون دولار خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجارى، مقابل 9.2 مليون دولار فقط قيمة صادراتها فى الفترة المماثلة من العام الماضى، بارتفاع بلغت نسبته 121%.

وفى السياق ذاته، أشارت البيانات الإحصائية إلى حجم صادرات مصر من الفواكه الطازجة، والتى بلغت 374.4 مليون دولار خلال الفترة المذكورة من العام الجارى، مقابل 419.3 مليون دولار للفترة المماثلة من العام الماضى، فى حين بلغت القيمة التصديرية للبقول الجافة والفول السودانى نحو 138 مليون دولار، وذلك خلال الفترة من يناير - أغسطس 2018.