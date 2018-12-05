شكرا لقرائتكم خبر عن مشاعر ريت يغلق على ارتفاع حذر – تحليل صباحي – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أغلق سهم مشاعر ريت (4337) على ارتفاع في آخر جلساته ، وذلك مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 0.28% بما يعادل 0.02 ريال ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط اتجاه .

ولذلك نحن نرجح عودة انخفاض السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة كسره للدعم 7.12 ، ليستهدف بعدها مستوى الدعم 6.89 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7.00 ومستوى المقاومة 7.40 .