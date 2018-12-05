شكرا لقرائتكم خبر عن أعيان ينخفض بتأثير مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة أعيان للإجارة والاستثمار (AAYAN) في تداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك على اثر ثبات مستوى المقاومة37.90 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 50% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 49.30 إلى 26.50) ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.95% بما يعادل -1.10 ريال ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، في ظل استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحاول بذلك اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد .

ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 37.90 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة التالي عند 40.59 الذي يمثل نسبة 61.8% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.21 ومستوى المقاومة 38.30 .