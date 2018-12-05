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شكرا لقرائتكم خبر عن بيتك يهاجم مقاومته الحالية – تحليل صباحي – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع سهم بيت التمويل الكويتي (KFH) في آخر جلساته ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 1.33% بما يعادل 8.00 نقطة ، ليهاجم السهم بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 609.00 ، في ظل تواصل الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، أمام توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .
ولهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 609.00 ، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة المحوري 649.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 590.00 ومستوى المقاومة 620.00 .
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