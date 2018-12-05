شكرا لقرائتكم خبر عن برقان يخترق مقاومة محورية – تحليل صباحي – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل سهم بنك برقان (BURG) الارتفاع بتداولاته الأخيرة على المدى القصير ، لينجح السهم باختراق مستوى المقاومة المحوري 286.19 ، هذا المستوى الذي يمثل نسبة 38.2% من مستويات فيبوناتشي التصحيحية للموجة الهابطة على المدى المتوسط (من 359.31 إلى 241.00) ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، مع ارتفاع ملحوظ في أحجام التداول .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى استمرار ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة استقراره أعلى مستوى 286.19 ، ليستهدف مستوى المقاومة التالي عند 300.15 الذي يمثل نسبة 50% من نفس المستويات التصحيحية .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 282.00 ومستوى المقاومة 300.15 .