شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية يبدأ بالتعافي – تحليل صباحي – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف) (GPI) الارتفاع في آخر جلساته ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 27.00 ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.21% بما يعادل 0.60 نقطة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الأعلى .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 29.90 ، طيلة ثبات الدعم 27.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 29.90 .