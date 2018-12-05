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شكرا لقرائتكم خبر عن الخليجية يبدأ بالتعافي – تحليل صباحي – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود سهم الخليجية للاستثمار البترولي (بتروجلف) (GPI) الارتفاع في آخر جلساته ، لينهي جلسة اتسمت بالتذبذب ، وذلك على اثر ثبات مستوى الدعم المهم 27.00 ، وسط استمرار الدعم الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليحقق أرباحاً بلغت نسبتها 2.21% بما يعادل 0.60 نقطة ، ونلاحظ وصول مؤشرات القوة النسبية لمناطق تشبع بيعي مبالغ فيها مقارنة بحركة السعر في الأعلى .
ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الارتفاع للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى المقاومة 29.90 ، طيلة ثبات الدعم 27.00 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 26.00 ومستوى المقاومة 29.90 .
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