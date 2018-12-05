شكرا لقرائتكم خبر عن أهلي يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم البنك الأهلي المتحد (AUB) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، ليحاول السهم اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وسط تأثره بتركيبة فنية إيجابية متكونة على المدى القصير وهو نموذج الوتد الهابط ، وبدعم إيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -0.48% بما يعادل -1.00 نقطة ، مع توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية . ولذلك تستمر توقعاتنا الإيجابية المحيطة بالسهم خلال تداولاته القادمة ، بشرط ثبات الدعم 205.00 ، ليستهدف مستوى المقاومة 215.00 . نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 205.00 ومستوى المقاومة 215.00 .

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