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شكرا لقرائتكم خبر عن اليورو يقترب من الهدف الأول – تحليل - 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تستقر تداولات زوج اليورو مقابل الدولار حول مستوى 1.1330 بعد الانخفاض القوي الذي شهده يوم أمس، حيث يستمر المتوسط المتحرك 50 بالضغط سلباً على السعر، بينما يبدأ مؤشر ستوكاستيك بالتقاطع بشكل سلبي.
وبالتالي، فإن هذه العوامل تشجعنا على الاستمرار بترجيح الاتجاه الهابط خلال الجلسات القادمة، والذي يستهدف مستويات 1.1300 ثم 1.1181 كمحطات رئيسية تالية، مع التذكير بأن استمرار الانخفاض المتوقع يعتمد على الثبات دون مستوى 1.1443.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.1240 والمقاومة 1.1400
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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