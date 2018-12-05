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شكرا لقرائتكم خبر عن الذهب يظهر إشارات انعطاف هابط – تحليل - 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر الذهب من إغلاق الشمعة اليومية فوق مستوى 1238.30، ويبدأ اليوم بميل هابط ليستمر بالتحرك دون هذا المستوى، وتظهر لدينا إشارات انعطاف هابط تجعلنا نرجح أن يتداول السعر بسلبية خلال الجلسات القادمة، مستهدفاً زيارة مناطق 1208.40 بشكل رئيسي.
وبالتالي، سيكون الميل الهابط متوقعاً لهذا اليوم ما لم يتمكن السعر من اختراق مستوى 1238.30 والثبات بإغلاق يومي فوقه.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1215.00 والمقاومة 1245.00
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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