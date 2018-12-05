شكرا لقرائتكم خبر عن النفط يواجه ضغط سلبي – تحليل - 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يتمكّن سعر النفط من الثبات طويلاً فوق مستوى 54.00، ليتداول بسلبية بعد ملامسة مقاومة القناة الفرعية الصاعدة التي تظهر بالصورة، والتي نعتقد بأنها ستشكّل نموذج علم استمراري هابط يتواجد مستوى دعمه عند 50.50، وبالتالي، فإن كسر هذا المستوى سيضع السعر تحت مزيد من الضغط السلبي على المدى القصير.

هذه العوامل تشجعنا على ترجيح سيطرة الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، مع الإشارة إلى أن الهدف السلبي التالي يتواجد عند 49.10، مع الأخذ بعين الاعتبار أن اختراق 54.00 والثبات فوقه سيوقف السيناريو السلبي المقترح ويقود السعر للتعافي من جديد.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 50.00 والمقاومة 53.50

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط