شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البتكوين ينخفض من جديد – تحليل - 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر البتكوين للانخفاض والتحرك دون خط الرقبة لنموذج القمة المزدوجة، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، مدعوماً بالضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، بانتظار التوجه نحو 3475.00 الذي يمثّل هدفنا الرئيسي التالي.

الثبات دون 4150.00 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف مناطق 4500.00 ثم 5000.00 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 3400.00 والمقاومة 4000.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط