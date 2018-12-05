شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي يعود إلى القناة – تحليل - 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم اكتفى زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بملامسة مستوى 1.3160 في الجلسات الماضية وارتد صعوداً بشكل قوي ليتداول داخل القناة الصاعدة من جديد، مما يعيد تفعيل سيناريو الاتجاه الصاعد على المدى القصير، يدعمه التحرك فوق المتوسط المتحرك 50.

وبالتالي، نحن بانتظار مزيد من الارتفاع خلال الجلسات القادمة، والهدف الرئيسي التالي يتواجد عند 1.3382، مع الانتباه إلى أن استمرار الميل الصاعد المتوقع يعتمد على الثبات فوق مستوى 1.3240.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.3220 والمقاومة 1.3380

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد