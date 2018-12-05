شكرا لقرائتكم خبر عن سعر اللايتكوين يستأنف الانخفاض – تحليل - 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود سعر اللايتكوين للانخفاض بعد أن واجه السعر المتوسط المتحرك 50 يوم أمس، ليستمر بالتحرك داخل القناة الهابطة التي تظهر بالرسم البياني أعلاه، بانتظار مزيد من الانخفاض خلال الجلسات القادمة، حيث يتواجد هدفنا التالي عند 25.00. القناة الهابطة تنظّم الموجة الهابطة المقترحة، والتي يشترط استمرارها الثبات دون مستوى 33.40. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 25.00 والمقاومة 33.40 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط

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