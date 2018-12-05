شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى سعر الريبل – تحليل - 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات سعر الريبل، والذي يظهر تداولات سلبية طفيفة جداً، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة كما هي دون تغيير، بانتظار زيارة مستوى 0.24 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.42 لاستمرار الانخفاض المتوقع.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.26 والمقاومة 0.42
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى سعر الريبل – تحليل - 05-12-2018 على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة أخبار الفوركس اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي أخبار الفوركس اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .