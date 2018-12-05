شكرا لقرائتكم خبر عن لا جديد لدى سعر الريبل – تحليل - 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستمر النطاق الضيق بالسيطرة على تداولات سعر الريبل، والذي يظهر تداولات سلبية طفيفة جداً، مما يبقي على توقعاتنا للاتجاه الهابط قائمة كما هي دون تغيير، بانتظار زيارة مستوى 0.24 بشكل رئيسي، مع التذكير بأهمية الثبات دون 0.42 لاستمرار الانخفاض المتوقع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.26 والمقاومة 0.42

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط