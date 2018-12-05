شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثريوم يزحف نحو الأسفل – تحليل - 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يستأنف سعر الإيثريوم تداولاته السلبية بعد الارتفاع الذي شهده يوم أمس، ليقترب تدريجياً من حاجز 100.00 دولار، ليبقى سيناريو الاتجاه الهابط قائماً لهذا اليوم، تدعمه الإشارة السلبية التي يقدمها مؤشر ستوكاستيك.

كسر المستوى المذكور سيدفع السعر نحو 90.00 كمحطة تالية، في حين إن اختراق 118.10 سيوقف الانخفاض المتوقع ويقود السعر للتحوّل نحو الارتفاع.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 90.00 والمقاومة 115.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط