شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الفرنك يختبر المقاومة – تحليل - 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم يعود زوج الدولار مقابل الفرنك لاختبار المقاومة المحورية 0.9990 الآن، مما يستوجب الانتباه من التداولات القادمة، حيث إن تأكيد اختراق هذا المستوى سيوقف السيناريو التصحيحي الهابط ويقود السعر لاستعادة الاتجاه الرئيسي الصاعد من جديد.

نحن نفضّل التوقف على الحياد بشكل مؤقت إلى أن يؤكد السعر موقفه من المقاومة المذكورة، مع الإشارة إلى أن اختراقها سيدفع السعر نحو 1.0055 ثم 1.0128 كأهداف إيجابية رئيسية تالية، بينما الثبات دونها سيضغط على السعر للانخفاض من جديد والتوجه نحو 0.9900 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.9920 والمقاومة 1.0055

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: حيادي