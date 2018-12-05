شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأسترالي يختبر الدعم – تحليل - 05-12-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتدت تداولات زوج الدولار الأسترالي مقابل الدولار الأمريكي هبوطاً بشكل ملحوظ ليختبر الدعم المحوري 0.7277، ويحتاج السعر للثبات فوق هذا المستوى ليبقى سيناريو الاتجاه الصاعد فعالاً للفترة القادمة، يدعمه دخول مؤشر ستوكاستيك إلى مناطق التشبع في البيع.

وبالتالي، سنستمر بترجيح الاتجاه التصحيحي الصاعد ما لم يتم كسر مستويات 0.7277 – 0.7250 والثبات دونه، مع التذكير بأن هدفنا التالي يتواجد عند 0.7437.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 0.7250 والمقاومة 0.7370

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد