شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الدولار الأمريكي أعلى حاجز 113 ين ياباني خلال الجلسة الآسيوية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع الدولار الأمريكي خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الثانية من الأدنى لها منذ 20 من تشرين الثاني/نوفمبر الماضي أمام الين الياباني وسط شح البيانات الاقتصادية اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد في العالم ووسط تغيب السوق الأمريكي بسبب العطلة التي أقرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أمريكا حداداً لتكريم الرئيس الأمريكي الأسبق جورش أتش. دبليو.

في تمام الساعة 06:06 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.26% إلى مستويات 113.06 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 112.77 بعد أن حقق الزوج الأعلى له خلال تداولات الجلسة عند 113.09، بينما أن حقق الأدنى له عند 112.65.

هذا وقد تم تأجيل شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول أمام اللجنة الاقتصادية المشتركة للكونجرس التي كان من المقرر أن نشهدها في وقت لاحق اليوم حيال التوقعات الاقتصادية، وذلك نظراً لإقرار الرئيس الأمريكي الخامس والأربعين ترامب اليوم الخامس من كانون الأول/ديسمبر من هذا العام عطلة رسمية في الولايات المتحدة حداداً لتكريم الرئيس الأمريكي الأسبق جورش أتش. دبليو.

ومن المرتقب أن نشهد حديث أخر لباول مع نهاية هذا الأسبوع عن أمريكا الريفية والاقتصاد في الحدث السنوي لمجلس مساعدة الإسكان في واشنطون، وذلك قبل الكشف عن بيانات سوق العمل الأمريكي للشهر الماضي والتي قد تعكس استقرار معدلات البطالة عند 3.7% للشهر الثالث على التوالي وتسارع نمو مؤشر متوسط الدخل في الساعة، بينما قد تعكس قراءة التغير في وظائف القطاعات عدا الزراعية تباطؤ وتيرة خلق الوظائف.